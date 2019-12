Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca joi dimineața, la ora 09:06:39, s-a produs in Transilvania, judetul Cluj un cutremur cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 5 km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad Mercalli.…

- Nick Vujicic, speakerul motivational crestin de renume mondial, a umplut miercuri seara sala sporturilor din Cluj-Napoca, iar joi dimineata, sala sporturilor din Sfântu Gheorghe, acesta sosind în Transilvania cu sprijinul guvernului ungar, transmite

- Ajunsa la cea de-a cincea ediție, competiția Walking Month, organizata la Cluj-Napoca în fiecare an, a luat sfârșit. Nu mai puțin de 694 de echipe înscrise, adica 3.115 de participanți, au pus umarul la un proiect care – pe lânga stilul de viața sanatos – și-a…

- Compania feroviara austriaca de stat – OBB – introduce al doilea tren internațional intre Romania și Austria. Primul tren expres intre cele doua țari a fost pus in circulație in decembrie 2018 și face legatura intre Cluj Napoca și Viena. Noul tren va pleca din Satu Mare cu destinația Viena, informeaza…

- Infracțiunile și crimele au avut loc dintotdeauna, chiar și în Cluj, la fel ca acum. O crima oribila a avut loc în secolul XVI, în satul Manaștur, astazi cel mai mare cartier al municipiului Cluj-Napoca. Doi copiii, care pazeau podgoria satului, au fost loviți în cap, în…

- Vineri se anunta ploi in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Transilvania si Maramures. Meteorologii informeaza ca vor fi maxime de 22 grade in Moldova, 22 in Maramures, 23 in Crisana, 23 in Transilvania, 24 in Banat, 26 in Oltenia, 26 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea. In Capitala, vor fi 23 de grade si…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca iși anunța intenția de a construi “un pol academic in Transilvania”, dupa ce a ratat primul val de finanțari europene pentru construirea de „Universitați europene”.

- Avram Iancu s-a nascut in anul 1824; data exacta a nasterii sale nu este cunoscuta. A copilarit in Vidra de Sus, sat din Muntii Apuseni, aflat in nordul-vestul judetului Alba. Potrivit istoricilor, Iancu, viitor lider al motilor, nepot al celebrului Horea, unul dintre conducatorii rascoalei taranesti…