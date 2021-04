Un procuror italian acuză OMS că obstrucționează ancheta parchetului din Bergamo privind gestionarea pandemiei în Italia Un procuror italian a acuzat Organizația Mondiala a Sanatații ca obstrucționeaza ancheta privind blocarea unui raport despre gestionarea proasta a pandemiei de catre autoritațile din Italia, relateaza Reuters.



Procurorii din orașul Bergamo din nordul țarii, epicentrul primului val al pandemiei din primavara lui 2020, investigheaza daca oficiali ai OMS au conspirat cu ministerul sanatații italian pentru a mușamaliza faptul ca autoritațile italiene nu au actualizat planul de combatere a unei pandemii din 2006.



"Pâna acum am fost întâmpinați de un zid", a declarat…

