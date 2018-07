Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru functia de procuror sef al DNA s-au inscris Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie, Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA, si Cristian Lazar, procuror sef adjunct al Secției de urmarire penala și criminalistica din…

- Informații de ultima ora apar legat de cursa pentru șefia DNA.In cursa pentru functia de procuror sef al DNA s-au inscris Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie, Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA, si Cristian Lazar,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, joi dimineata, ca cei patru candidati pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sunt asteptati la interviu incepand cu ora 9.00, el afirmand, din nou, ca este posibila si varianta ca niciunul dintre procurori sa nu fie propus…

- Niciunul din candidații la șefia DNA nu va fi acceptat pentru postul de procuror-șef al DNA. O spun surse citate de Romania Tv.In cursa pentru functia de procuror sef al DNA s-au inscris Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie,…

- Conform listei, cei inscrisi sunt: 1. Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din DNA, care a instrumentat unul dintre dosarele fostului vicepremier Gabriel Oprea; 2. Marius Iacob, procurorul sef adjunct al DNA; 3. Elena Grecu, sef al Sectiei judiciare penale a DNA; 4.…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat in cursul zilei precedente modificarea ROF ASF pentru a institui atributii de supraveghere si control a regulilor de conduita ale asiguratorilor in vederea unei protectii proactive a consumatorilor. Astfel, Directia Supraveghere, Control Intermediari…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca nu este ”deasupra legii”, repetand ca are ”dreptul absolut” de a se gratia in anecheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza AFP.”Eu nu sunt deasupra legilor. Vreau ca…

- Directorul general al Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Stanescu, afirma ca modalitatea optima de a identifica in mod direct problemele cu care se confrunta cetatenii romani care calatoresc sau muncesc in strainatate consta in dialogul permanent cu…