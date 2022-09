Un primar din Constanta, condamnat in prima instanta pentru fals intelectual! Apelul, judecat cu cateva luni mai devreme

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri din Campia Turzii, Sorin Petrovan, a fost condamnat la inchisoare, in prima instanța, de catre Judecatoria Turda, dupa ce a fost gasit baut la volanul autovehiculului pe care-l conducea. Citește și: Sorin Petrovan a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare Instanța de la Turda…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului in care Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, a fost condamnat in prima instanta la la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Primul termen in apelul…

- Preotul a fost condamnat la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a lui Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Conform portalului instantelor de judecata, decizia judecatoriei a fost…

- Edilul este suspectat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual. Decizia de condamnare nu este definitiva Precizam ca trimiterea in judecata din cursul procesului penal nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul constitutional al prezumtiei de nevinovatie. Dumitru Timofte, primarul…

- Acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, a fost condamnat in prima instanta, de Judecatoria Constanta, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Decizia nu este una definitiva Contactat telefonic, Dumitru Timofte, primarul…

- Judecatorul Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, si-a gasit joi dimineata masina vandalizata. Persoane inca neidentificate au scris pe masina, cu vopsea neagra, mesaje de amenintare, dar si litera „Z". Incidentul vine la doar doua zile dupa ce judecatorul l-a condamnat pe primarul…

- Judecatoria Medgidia s a pronuntat in dosarul in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, este acuzat de fals intelectual. Instanta a decis condamnaea edilului la "pedeapsa de 1 unu an si 7 sapte luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual fapta din 20.06.2019 ldquo;, conform…