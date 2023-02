Un primar din Buzău a călcat un localnic cu mașina Un localnic din localitatea Catina , jud. Buzau , este acuzat ca s-a aruncat in fața autoturismului condus de edilul Alexandru Fulgeanu, iar in același timp edilul este acuzat ca l-a calat. Persoana in cauza a furnizat imaginile VIDEO presei locale , in care se poate surprinde momentul impactului. In timp ce primarul il acuza pe barbat ca s-a aruncat intenționat in fața mașinii sale, persoana in cauza se „scuza” ca de frica a facut 2-3 pași in fața autoturismului condus de primar. ,,A fost o fracțiune de secunda, cand m-am intors intr-o parte, n-am știut, pentru ca asta este instinctul… cand am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

