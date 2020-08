Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici deserviti de ,,Premier Energy” SRL (ale caror instalatii de utilizare sunt racordate la retelele electrice de distributie de tensiune joasa – 0,4 kV) vor achita pentru lumina tariful de 1,68 lei/kWh, cu 21 de bani mai putin ca pana acum. Decizia a fost luata vineri, 31 iulie, de…

- Un bloc destinat tinerilor va fi construit și la Calan. 40 de apartamente vor fi realizate in cadrul imobilului destinat tinerilor. Investiția este realizata de Agenția Naționala pentru Locuințe. ”Au inceput lucrarile la noul bloc de locuințe ANL din Calan, situat in Strada Lucian Blaga. Cladirea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in care omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu sunt acuzati de delapidarea Romgaz, informeaza Agerpres.Citește și: Varsta de pensionare are parte de modificari! Cine…

- Sentinta nr. 471 din dosarul 3160/2/2019 a Curții de Apel București a fost publicata joi, 2 iulie 2020, de Grupul de Investigații Politice, condus de analistul Mugur Ciuvica, scrie luju.ro. ”Nesocotind interesele celor denuntați, paratul a vizat ingradirea dreptului la viața privata in privința acestora”,…

- Familia Luizei Melencu a caștigat contestația prin care cerea ca statul sa nu vanda mașina criminalulu Gheorghe Dinca, scri Agerpres.Tribunalul Olt a admis, miercuri, contestatia referitoare la vanzarea autoturismului lui Gheorghe Dinca, dispunand ca masina marca Renault, care ar fi fost folosita la…

- Primarul orașului Singeorz Bai a fost condamnat, de instanța din Nasaud, la doi ani de inchisoare cu suspendare. Nu doar atat, ci și interzicerea dreptului de a mai candida pentru o funcție publica. Edilul a atacat decizia, iar azi, magistrații clujeni i-au dat drept de cauza. In luna februarie, Traian…

- Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se reunesc, joi, pentru a stabili daca este oportuna sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la legea prin care vor fi impozitate pensiile, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate,…

- Dosarul electronic va fi disponibil si pentru sectia de contencios administrativ si fiscal, incepand din 2 iunie, desi termenul anuntat initial de Inalta Curte de Casatie si Justitie era 1 septembrie, potrivit news.ro."Incepand cu data de 02.06.2020, aplicatia de ”Dosar electronic” devine…