- Mii de credinciosi s-au adunat, sambata, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim pentru a participa la ceremonia coborarii Luminii Sfinte a Invierii, cu ocazia Pastelui ortodox. Focul Sfant este un miracol care se intampla in fiecare an de Pastele Ortodox in Sambata Mare, intre orele 12:30 – 14:30.…

- LUMINA SFANTA se aprinde la Ierusalim LIVE VIDEO „Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este…

- Credinciosii ortodocsi intampina sarbatoarea Invierii cu post si cu marturisire a pacatelor, pentru a primi sfanta impartasanie. La multe biserici, in aceste zile, se asteapta si pana la 2-3 noaptea pentru a ajunge in fata unui duhovnic.

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

