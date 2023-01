O intamplare mai puțin obișnuita a ”zguduit” orașul Giurgiu, miercuri, in jurul pranzului: un preot a fost prins in flagrant, masturbandu-se in mașina și a fost arestat. Informațiile inițiale – neoficiale, evident – aratau ca unul din preoții parohiei Oinacu (o comuna aflata la cațiva kilomtri de orașul Giurgiu) fusese prins in flagrant, in timp ce se masturba, in mașina personala, in apropierea unui liceu din oraș. La cateva ore, Poliția a confirmat incidentul, fara a da, insa, detalii despre faptaș, despre care spune doar ca este ”un barbat de 48 de ani, din municipiul Giurgiu”. Acesta a fost,…