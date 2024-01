Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Senatul a respins, vineri, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR - Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan.Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online.Propunerea legislativa…

- La data de 27 noiembrie 2023, in jurul orei 19.25, cu ocazia activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cotești, au oprit in trafic un autoturism, condus de un barbat, de 47 de ani. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, s-a procedat la testarea cu aparatul…

- Dobrogea este cea mai afectata de vreme extrema. Meteorologii au prelungit codul roșu din cauza vantului puternic pana la ora 16 in județele Constanța, Tulcea, Galați și BrailaVor fi intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 90...100 km/h, va fi viscol și vizibilitatea va scadea spre zero.Pana…

- Conducator auto depistat cu 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat Vineri, 17 noiembrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au oprit in trafic, in comuna Ruginești, un autovehicul al carui conducator auto prezenta indicii ca s-ar afla sub influența alcoolului. Barbatul care se afla la volan, in…

- Astazi, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii, dar mai semnificativ in sud-vest si sud, unde va deveni calda pentru aceasta data. Temporar vor fi precipitatii sub forma de ploaie in Maramures si local in Moldova si Transilvania. La munte precipitatiile vor fi mixte și vor fi condiții de…

- Luni, 20 noiembrie 2023, de la ora 17, in sala festiva a Colegiului Național „Silvania” din Zalau, va avea loc lansarea carții profesorului Laszlo Laszlo, „A feher vodor” („Galeata alba”), volum aparut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj.„Prezentul volum de…

- In play off, LPS Sebeș, eșec la Under 19 și succes la Under 17 In a doua runda din play-off-ul competițiilor juvenile organizate de FRF, LPS Sebeș a avut iarași dubla externa, a doua consecutiva, reușind un succes la Under 17, la Sangeorgiu de Mureș (un hat-trick Todea), in același timp inregistrandu-se…

- In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, local in Oltenia și in nordul Moldovei cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice. Cantitațile de apa vor atinge pe alocuri 10...20 l/mp, iar in zonele de deal și de munte vor depași izolat 30...40 l/mp. In restul…