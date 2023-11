Stiri pe aceeasi tema

- Numarul jurnalistilor ucisi in conflictul dintre Israel si Hamas a crescut la 36, potrivit unui comunicat publicat joi de Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor ( CPJ ). Pe 2 noiembrie 36 de jurnalisti si lucratori mass-media au fost confirmati morti: 31 palestinieni, 4 israelieni, 1 libanez. 8 jurnalisti…

- In cursul zilei de vineri, 27 octombrie, armata israeliana a afirmat ca soldații Hamas se ascund in spitalele din Gaza și folosesc aceste facilitați drept ''infrastructuri teroriste''. In cadrul unui briefing de presa, Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au spus ca sunt de parere ca sute de militanți…

- Israelul va folosi in lupta sa impotriva retelei de tuneluri sapate de Hamas sub Fasia Gaza o noua arma, asa-numitele "bombe-burete", un dispozitiv chimic al armatei care produce o explozie de spuma ce poate bloca bresele si intrarile in tuneluri, scrie The Telegraph.Fortele de Aparare Israeliene (IDF)…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane, relateaza DPA. Inregistrarea video arata spitalul Al Ahli…

- Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) precizeaza, la o zi dupa ce Hamas a amenințat ca va incepe sa ucida ostaticii din Gaza daca Israelul va ataca fara avertisment, ca acest lucru „nu va face ca situația sa se imbunatațeasca”, relateaza CNN.Pana la 150 de oameni sunt ținuți ostatici de militanții Hamas…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…