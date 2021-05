Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane, printre care un politist, si-au pierdut viata joi intr-o vasta operatiune antidrog intr-o favela din Rio de Janeiro, au raportat politia si media braziliene, noteaza Agerpres.

- Potrivit presei locale, poliția a desfașurat o operațiune antidrog impotriva traficanților de droguri din populata favela, dominata de una dintre cele mai importante organizații criminale din Brazilia, Comando Vermelho. Vehicule blindate ale poliției au intrat in mahala in timp ce elicopterele…

- Cel putin 25 de persoane, printre care un politist, si-au pierdut viata joi intr-o vasta operatiune antidrog intr-o favela din Rio de Janeiro, au raportat politia si media braziliene, noteaza AFP preluat de agerpres. Operatiunea a fost efectuata joi devreme impotriva unor traficanti…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in cursul unui schimb de focuri produs joi, 6 mai, in orasul Rio de Janeiro, intre agenti de politie si indivizi suspectati de trafic de droguri, informeaza ziarului O Globo ., care citeaza serviciile secrete braziliene. Incidentele au avut…

- Un politist de 38 de ani, aflat in afara orelor de serviciu, a murit, marti, la Tecuci, dupa ce a facut stop cardio-respirator intr-un autoturism. ”Barbatul a fost vazut de o femeie in masina cu motorul pornit in parcare. Aceasta a chemat ambulanta. Era in stop cardio-respirator. Din pacate, desi l-au…

- Operațiune in forța, in aceasta dimineața, a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara pentru anihilarea unei grupari de traficanți de persoane. Din investigații, a reieșit ca, din 2017 și pana in prezent, patru indivizi au exploatat mai multe tinere, unele dintre ele minore, care au fost obligate…

- O grupare de traficanti de droguri a fost destructurata de oamenii legii, in urma a 10 perchezitii efectuate in Bucuresti si Ilfov. In urma operatiunii "Podul", politistii l-au prins in flagrant pe liderul gruparii, in timp ce incerca sa vanda 100 g de heroina. Unul din suspecti a murit de supradoza…

- O grupare de traficanți de droguri a fost destructurata de oamenii legii, dupa mai multe percheziții care au avut loc in București și Ilfov. In așa numita operațiune "Podul", polițiștii l-au prins in flagrant pe liderul gruparii, in timp ce incerca sa vanda heroina. Potrivit unor surse, unul din suspecți…