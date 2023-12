Un poliţist s-a deghizat în Moş Crăciun ca să aresteze traficanţi de droguri Polițiștii peruvieni au orchestrat o operațiune neconvenționala impotriva unei bande de traficanți de droguri, iar unul dintre membrii echipei a atras atenția in mod deosebit prin costumul sau festiv. Potrivit informațiilor furnizate de AFP, echipa a acționat intr-un oraș situat la nord de Lima, reușind sa surprinda doi barbați implicați in vanzarea de cocaina și marijuana. Coordonatorul Escadronului Verde, colonelul Walter Palomino, a dezvaluit ca un polițist din echipa s-a deghizat in Moș Craciun pentru a trece neobservat intr-un cartier considerat periculos. Strategia a avut un succes remarcabil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

