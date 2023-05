Un polițist în spital și amenzi de 18.000 de lei după încăierările suporterilor la meciul Oțelul – Dinamo Inaintea meciului dintre Oțelul Galați și Dinamo București in play-off-ul Ligii a 2-a s-au produs mai multe conflicte intre suporteri, care au ajuns sa se incaiere, iar un polițist care a intervenit a fost lovit in cap cu o piatra si a ajuns la spital. Miza importanta a meciului dintre Oțelul Galați și Dinamo București, obținerea punctelor care sa permita uneia din cele doua echipe sa se califice in Liga 1 fara susținerea meciurilor de baraj, a dat naștere multor tensiuni intre suporterii cele doua echipe, fiind inregistrate cateva conflicte mai dure și chiar o incaierare. Un prim incident a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a ajuns la Secția de Poliție nr. 1 din Capitala, marti dupa-amiaza. Fostul tenismen a explicat ca motivul pentru care a fost la poliție are legatura cu fundația sa. Primul numar mondial s-a plans de tratamentul la care ar fi fost supus de reporterii prezenti la fata locului. „Nasty”, probleme…

- La Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București s-a realizat un nou transplant de ficat, medicii precizand ca pacientul, in varsta de 14 ani, este in stare stabila. ”In data de 30 martie, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, s-a efectuat un alt transplant hepatic la pacient…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 au fost sesizați,…

- O profesoara de la Colegiul Național Ion Creanga din București a fost ințepata in gat cu un cuțit de elev de 16 ani, in timpul orelor de curs, informeaza G4media , care citeaza surse judiciare. Incidentul a avut loc la ora de limba japoneza. Elevul este clasa a 10-a. Profesoara in varsta de 26 de ani…

- Un baiețel de 9 ani, aflat cu bona pe strada, a fost atacat de un caine, intr-un cartier rezidential. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 au fost sesizați vineri ca, in timp ce un copil, insoțit de o persoana, se deplasa pe o strada, din Sectorul 1, ar fi fost…

- Un baiețel de 9 ani, aflat cu bona pe strada, a fost atacat de un caine, intr-un cartier rezidential. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 au fost sesizați vineri ca, in timp ce un copil, insoțit de o persoana, se deplasa pe o strada, din Sectorul 1, ar fi fost…

- Un barbat din Satu Mare a fost arestat preventiv, dupa ce a lovit cu pumnul un politist. Incidentul a avut loc chiar la un spital, unde agresorul a fost dus pentru recoltarea de probe de sange. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.