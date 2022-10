Un politist este cercetat disciplinar dupa ce a fost vizat de una dintre perchezitiile desfasurate in urma cu doua zile intr-un dosar privind infractiunea de furt de energie si blocarea sau modificarea contoarelor electrice, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Olt. „In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca una dintre persoanele vizate in cadrul perchezitiilor are calitatea de politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt. In contextul in care institutia nu tolereaza astfel de fapte, care contravin eticii si valorilor morale ale…