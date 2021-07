Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist sibian este cercetat pentru comiterea a zeci de infracțiuni, printre cate tortura, privare de libertate, șantaj, furt, luare de mita și abuz in serviciu. La inceputul acestui an, un barbat a fost torturat fara mila de agentul de poliție. Acesta l-a batut fara mila dupa ce l-a prins la furat…

- Dupa foarte multi ani in care Ploiestiul a stat sub zodia esecului, iata ca incepe sa rasara soarele si pe strada noastra. In centrul civic lucrurile s-au schimbat atat de mult in ultimele zile incat zona abia mai poate fi recunoscuta. In sfarsit, avem si in Ploiesti un loc unde putem face fotografii…

- Campania de vaccinare se muta in muzee, aeroporturi, gari, la munte, la mare și chiar intre blocuri, a declarat, marți, medicul Valeriu Gheorghița. In condițiile in care ritmul vaccinarii a scazut constant in ultima perioada, in ciuda numeroaselor evenimente destinate vaccinarii și a accesului liber…

- Tragedie in orașul Slobozia. Un barbat a murit, dupa ce in locuința sa a avut loc o explozie de gaze. Timp de trei zile, medicii au luptat pentru viața pacientului, insa, astazi acesta a murit.

- Orașul ceh Podebrady gazduiește duminica, 16 mai, intrecerile Campionatului European de marș pe echipe pentru seniori. La startul competiției, s-au inscris 212 sportivi din 25 de țari, iar șapte dintre ei sunt din Romania. Federația Romana de Atletism trimite in Cehia o delegație formata din șapte sportivi…

- Orasul statiune Predeal, alaturi de alte 14 localitati brasovene, a ajuns la o incidenta zero a cazurilor de COVID-19. Conform hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, incepand cu data de 11 mai, ora 0.00, in unitatea administrativ-teritoriala Predeal se vor aplica, pentru o…

- Cercetatorii au prezis ca Marea Caspica, cel mai mare lac din lume, se va micsora cu 25% pana la sfarsitul secolului din cauza schimbarilor climatice. Localnicii din Derbent, un oras situat de-a lungul coastelor sale, nu anticipeaza un asemenea viitor, avand in vedere suisurile si coborasurile intampinate…

- Leo Messi (34 de ani) mai are doua luni din contractul cu Barcelona, iar viitorul sau este incert. Atacantul argentinian, dorit de Manchester City și PSG, pare ca și-a facut planul pentru momentul in care va decide sa plece din Europa. In martie, Cadena Ser a dezvaluit o declarație a tatalui lui Messi,…