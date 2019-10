Un polițist din Olt ar fi bătut o femeie, încercând să o violeze. „A zis că mă îngroapă în curte” O femeie din Olt susține ca a fost desfigurata in bataie de un polițist din localitate, care ar fi incercat și sa o violeze. Inspectoratul de Poliție Olt a declanșat cercetarea disciplinara impotriva polițistului, recunoscand existența unui conflict intre femeie și agentul aflat in concediu, pornit de la consumul de alcool. Femeia in varsta de 49 de ani a fost internata in spital in urma unor lovituri puternice primite in fața și pe corp. Ea l-a indicat drept agresor pe un agent de poliție din localitatea Potcoava, Nicușor Rotaru. Femeia a declarat ca a fost batura fara mila timp de mai multe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

