- Un echipaj de poliție din Cluj-Napoca a fost filmat, sambata noaptea. In timpul unei intervenții de reținere a unui barbat. Unul dintre martorii la eveniment a spus pentru Știri de Cluj ca unul dintre agenți l-a calcat pe cap pe tanarul imobilizat. Dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu intervenția,…

- Tanarul calcat de doua ori pe cap de un polițist, in timp ce era incatușat, a fugit de oamenii legii dupa un scandal pe strada Republicii. Polițistul este cercetat acum. Știri de Cluj a prezentat public in exclusivitate imaginile cu reținerea tanarului și momentul in care este calcat pe cap de polițistul…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Rutier Cluj, au organizat toata spatamana trecuta acțiuni in trafic, pe diferite linii de activitate, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și pentru disciplinarea participanților…

- Polițiștii din județul Cluj cauta o fata de 14 ani, care a disparut joi seara, dintr-un centru de plasament din orașul Cluj-Napoca. „La data de 10 noiembrie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora COVACI CRENGUȚA MARIA, in varsta de 14 ani,…

- A fost alerta pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde polițiștii de frontiera au gasit peste 150 de cartușe intr-un bagaj de cala. Politia de Frontiera a anuntat, miercuri, ca in 31 octombrie, in jurul orei 11.30, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala de catre echipa alcatuita…

- Polițiștii din Drobeta Turnu Severin au procedat, ieri, la identificarea unui minor, care se afla in sensul giratoriu situat la intersecția dintre Centura Ocolitoare a Municipiului Drobeta-Turnu Severin și strada I.C. Bratianu. In urma discuțiilor purtate cu adolescentul de 15 ani, din Republica Moldova,…

- Polițiștii au intervenit joi dimineața, in jurul orei 11.50, la un accident rutier produs pe Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca. ”Din primele date, un barbat in varsta de 65, din comuna Beliș, care circula cu autoturismul din direcția strazii Gheorghe Pop de Basești ar fi intrat in coliziune cu…