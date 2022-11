Stiri pe aceeasi tema

- Curajoșii și profesioniștii polițiști din Ungheni au documentat activitatea infracționala a unui adevarat baron al drogurilor din Ungheni. Acesta este „suspectat” de vajnici polițiști de circulația ilegala a drogurilor. Oamenii legii au efectuat o perchezitie la domiciliul „baronului de droguri” din…

- Poliția norvegiana a arestat un cetațean rus pe aeroportul din orașul arctic Tromsoe, barbatul fiind acuzat ca a pilotat o drona cu care a fotografiat aeroportul din Kirkenes și un elicopter al armatei, relateaza Reuters. Este vorba despre a doua arestare de acest fel intr-o saptamana.

- Raportul de cercetare la fața locului, intocmit de Poliție dupa accidentul din 8 octombrie de la Mangalia, precizeaza ca fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, „nu a adaptat viteza la condițiile de drum”, a intrat pe contrasens și a lovit motociclistul care „conducea regulamentar”, potrivit informațiilor…

- Seful politiei din sudul judetului a iesit ieri din randurile Politiei, o iesire interpretata de unii ca fiind "pe usa din dos". Inspectorul principal Adrian Gorie, protagonistul ultimului „cutremur" din Politia ieseana, a cerut sa iasa la pensie iar seful lui a acceptat rapid. Gorie nu scapa de acuzatii,…

- Marți seara, 20 septembrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, care efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul București, au observat un barbat care purta pe umeri doi saci din rafie. In momentul in care acesta a vazut autospeciala de poliție a incercat sa…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au acționat in perioada 9-11 septembrie, in vederea creșterii responsabilizarii și a disciplinei rutiere in randul participanților la trafic. In urma acțiunii, polițiștii au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, au efectuat formalitatile de control 270.000 de persoane, iar peste 12.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O femeie, de 54 de ani, din Bangkok, care a ramas incuiata in baia de acasa timp de trei zile dupa ce a rupt manerul ușii, intr-un atac de panica, a crezut ca va muri in acea incapere. Inainte ca Poliția sa o gaseasca, și-a scris testamentul pe pereți, folosindu-se de produse cosmetice, scrie AFP, potrivit…