- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a susținut ca l-a invitat pe Emmanuel Macron sa viziteze Ucraina pentru a vedea cu ochii sai ca forțele ruse comit „genocid”, termen pe care omologul sau francez a refuzat pana acum sa-l foloseasca. „In ceea ce-l privește pe Emmanuel, am vorbit cu el”, „l-am…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, si-a justificat decizia de a nu folosi cuvantul genocid impotriva lui Vladimir Putin spunand ca "escaladarea verbala" "nu va ajuta Ucraina" si i-ar putea antrena pe occidentali sa intervina. Macron a discutat la telefon, joi, cu omologul sau ucrainean, care a catalogat…

- Incurajați direct de Kremlin, rușii care susțin razboiul din Ucraina incep sa se intoarca impotriva „dușmanului din interior”. Cetațenii se denunța unii pe alții, intr-un ecou straniu al terorii lui Stalin, stimulați de retorica oficiala a statului și nou

- Daca va exista si o singura tara NATO sau partenera a Aliantei care va accepta ca Rusia sa scape nepedepsita pe termen scurt, mediu si lung dupa acest razboi, Putin va iesi invingator. Impunitatea Rusiei echivaleaza cu dizolvarea de facto a NATO, adica obiectivul principal al Kremlinului. La cum arata…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a devenit cunoscuta pentru protestul sau anti-razboi dupa ce a aparut intr-un buletin de stiri pro-Kremlin pentru a denunta ofensiva din Ucraina, a refuzat oferta de azil a presedintelui francez Emmanuel Macron, declarand ca nu vrea sa isi paraseasca tara, transmite…

- Cu siguranța, razboiul din Ucraina, agresiunea nejustificata și violenta a Rusiei țarului Puțin, care distruge sistematic o țara independenta și ii ucide civilii, reprezinta cel mai important eveniment istoric din ultimii 70 de ani. Este un atac la civilizație, un punct de inflexiune in istoria contemporana,…