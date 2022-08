Stiri pe aceeasi tema

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a semnat autorizatia de construire a unui pod pietonal mobil langa cel de cale ferata din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea Lacului Herastrau, potrivit Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca a semnat autorizatia de construire a unui pod pietonal mobil langa podul de cale ferata din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herastrau.

Traseele de noapte ale transportului public din Bucuresti se dovedesc a fi un succes, iar „predictibilitatea, extinderea traseelor si posibilitatea platii calatoriilor cu cardul" au dus la o creștere semnificativa a numarului de calatori, a transmis sambata primarul general al Capitalei, Nicușor Dan,

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, isi propune pentru anul viitor o reducere a pierderilor din reteaua de termoficare sub pragul de 30%, dupa ce in anii 2020 si 2021 nivelul pierderilor a atins 37%.

Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca in zona de nord a parcului Regele Mihai I (Herastrau), pe amplasamentul numit „la Rampe", valoarea totala a acestei investitii

Sindicatul Europol a publicat, marți seara, pe Facebook imagini cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in timp ce acesta traverseaza o strada aglomerata, printr-un loc nepermis, cu fiica sa in brațe. Sindicalistii afirma ca primarul da un exemplu negativ copilului, incurajand incalcarea legii.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca incearca sa blocheze transportul in comun, sustinand ca aceasta institutie a devenit "noua bata a PSD in Bucuresti".