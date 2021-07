Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri locale partiale au loc astazi in comuna Deveselu. Locuitorii isi aleg din nou primarul, dupa ce in toamna l-au votat pe Ion Aliman, primarul PSD care murit de COVID-19 in timpul campaniei electorale. Printre candidați sunt și fiul fostului primar și actualul viceprimar, care e și var cu Aliman.

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah a aprobat ca locatie pentru desfasurarea Campionatului Național de șah clasic pe echipe, masculin si feminin - Superliga, Hotel Ramada din Mamaia. Competitia va avea loc, in perioada 1-10 octombrie 2021, in organizarea CS Tinerii Maeștri București, informeaza…

- Sunt alegeri interne la USR Constanta si la organizatia din Navodari in acest weekend Viceprimarul municipiului Constanta, Florin Cocargeanu, candideaza pentru functia de presedinte al organizatiei municipale Constanta a USR Pentru functia de presedinte al filialei partidului de la Navodari, candideaza…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat cu majoritate de voturi revocarea Adunarii Generale ordinare de Alegeri si organizarea procesului de vot dupa inregistrarea tuturor structurilor sportive afiliate la FRB in Registrul National al Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti,…

- Juniorii din echipa de Liga Naționala a CSM Focșani 2007 continua cu turneul final al Campionatului Național U 18 Consiliul Director al Federației Romane de Baschet a hotarat, in ședința din 29 aprilie, intre alte masuri importante pentru activitatea competiționala din sezonul 2020-2021 și ca play-out-ul…

- Albaiulianul Ovidiu Panazan, reales președinte al Federației Romane de Powerlifting Ovidiu Panazan este noul și totodata vechiul președinte al Federației Romane de Powerlifting, entitate sportiva ce are sediul in Cetatea Marii Uniri. La inceputul acestei luni, la Alba Iulia, in condiții de pandemie,…