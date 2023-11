Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare.

- Romania și Kazahstan se intalnesc sambata in finala Campionatului Mondial de Minifotbal de la Ras al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), iar „tricolorii” pot caștiga singurul trofeu major care lipsește din vitrina naționalei.

- Romania joaca vineri, de la ora 17.00, cu Ungaria, pentru a accede in premiera in finala Campionatului Mondial de Minifotbal de la la Ras al Khaimah. Victoria de joi, din optimi, cu 2-0, in fața reprezentativei Emiratelor Arabe Unite, a calificat naționala tricolora in semifinalele Campionatului…

- Cupa Mondiala 2023 se afla in fața ultimului meci, marea finala aducandu-le fața in fața (de la ora 22:00, pe Stade de France) pe cele mai galonate echipe din istorie: Noua Zeelanda și Africa de Sud. Cine se va impune va deveni lidera solitara in clasamentul titlurilor mondiale.