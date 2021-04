Un plan global de protejare a climei a fost adoptat. Scopul – salvarea planetei Trimisul pentru clima al ONU si omologul sau american au lansat un plan global de finantare a masurilor de protejare a climei. In timp ce banci mari, companii de asigurari si manageri de active au inceput sa se angajeze sa ia masuri, metodele utilizate difera, iar unele nu se bazeaza pe stiinta climei sau nu sunt sussinute de tinte intermediare, pana in 2050. Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, noul grup format – Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – va reuni initiativele legate de reducerea la zero a emisiilor, pentru a se asigura ca toate eforturile sunt consecvente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

