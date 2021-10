Un personaj legendar din familia Disney a murit la vârsta de 111 ani Ruthie Tompson, ilustrator legendar al Disney, a murit la varsta de 111 ani. Aceasta a murit in casa ei de la Motion Picture and Television Fund in Woodland Hills (California). Conform Variety, Ruthie și-a inceput cariera la Walt Disney Studios ca artist in departamentul Ink & Paint si a lucrat pentru The Walt Disney Company timp de patru decenii. Ea s-a retras in 1975, dupa ce a finalizat „The Rescuers” (1977). Ea a fost una dintre primele trei femei invitate sa se alature International Photographers Union, Local 659 de la IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees), in 1952.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

