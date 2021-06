Stiri pe aceeasi tema

- O moneda americana din aur, de colectie, a fost vinduta marti cu 18,87 de milioane de dolari in cadrul unei sesiuni organizate de casa de licitatii Sotheby's la New York, un record, anunta AFP. Acest exemplar care face parte din ultima serie in aur, numita "Double Eagle", emisa de Monetaria Statelor…

- Una dintre ultimele monede de aur batute vreodata pentru circulație in SUA s-a vandut pentru suma record de 18,9 milioane de dolari in New York, anunța CNN, arata Mediafax. Moneda are o valoare nominala de 20 de dolari. Ediția din 1933 nu a intrat niciodata in circulație și aproape toate monedele…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul de pantofi…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul…

- Un tablou semnat de celebrul pictor spaniol Pablo Picasso a fost vandut la o licitatie in New York cu 103 milioane de dolari.Este vorba despre pictura „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932.

- „In This Case”, tablou pictat de de Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari, in cadrul unei licitații organizata la New York de casa Christie’s. Aceasta panza de 1,98 de metri, pictata in 1983, ce reprezinta un craniu pe fundal rosu, a fost adjudecata la 81 de milioane…

- Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecata pentru suma de 40 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York pe 12 mai, informeaza DPA. Tabloul, intitulat ''Le Bassin aux Nympheas'', a fost descris…

- Un bol achizitionat de la un targ de vechituri a fost vandut cu peste 720.000 de dolari in cadrul unei licitatii la New York, dupa ce s-a dovedit ca acesta dateaza de fapt din timpul dinastiei Ming, a anuntat miercuri casa Sotheby's, citata de dpa. Micul bol de portelan, decorat cu…