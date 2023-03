Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic din Galați incasa lunar un salariu de director. Acest lucru a fost posibil datorita soției sale, care lucra ca și contabila. Femeia i-a facut salariul soțului, „din pix”, la fel de mare ca cel al unui director. Mai mult, acesta și-a pus geamuri termopan la casa din banii școlii. In ciuda sumelor…

- Un studiu realizat de Dynata, la solicitarea Revolut, arata ce iși doresc azi femeile și cat ar trebui sa aiba salariul ca sa fie fericite. Din trei romance, una iși dorește un salariu lunar net de cel puțin 1.000 de euro, iar o alta a fi fericita cu un venit personal de 2.000 de euro, reiese dintr-un…

- Marin Petrușe, primarul comunei Pianu, a anunțat ca a semnat ieri, 27 ianuarie 2023, la București, contractul prin care Școala Gimnaziala cu clasele I-IV, din localitate Pianu de Jos, va fi reabilitata energetic. „Astazi, a fost semnat la București, contractul de finanțare pentru „Reabilitarea energetica…

- Modernizarea cabinetelor medicilor de familie din Gorj mai așteapta. Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, a declarat ca sunt prevazute fonduri in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența pentru achiziția de echipamente medicale și pentru reabilitarea…

- Procurorii DNA au trimis-o in judecata, in decembrie 2022, pe Elena Groșanu, fosta contabila a Primariei Corbi, din județul Argeș, pentru abuz in serviciu, fals intelectual și uz de fals. Femeia este acuzata ca a virat 1.5 milioane de lei, timp de cinci ani, catre societatea administrata de catre fiica…

- Deși este soția latifundiarului din Pipera, Luminița Becali prefera sa nu arunce cu banii in stanga și in dreapta. Dovada ca ea și fiica ei cea mica, Cristina, fac economie atunci cand au ocazia. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și au surprins imagini de senzație din aeroport.

- 7,59 dolari pe luna - cu atat echivaleaza salariul minim pe economie si pensiile din Venezuela. Banii nu ajung pentru a cumpara nici macar un kilogram de carne de vita, care se vindea miercuri cu 8 - 10 dolari, relateaza EFE.