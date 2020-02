Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei canadiene Westjet care se indrepta catre Jamaica s-a intors de la jumatatea drumului dupa ce un pasager a facut o gluma proasta spunand ca este infectat cu noul coronavirus, relateaza marti France Presse, citat de agerpres.ro.

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in Canada, la un barbat care a sosit recent in aceasta țara din China, inițial zburand de la Wuhan la Guangzhou, iar de aici a zburat la Toronto, relateaza site-ul cotidianului The Independent, scrie Mediafax.Centrul Sunnybrook de Științe Medicale…

- Netflix si-a marit peste asteptari numarul total de abonati in trimestrul patru, dar cresterea din Statele Unite si Canada a dezamagit, din cauza concurentei intense si a modificarii preturilor, informatie care a provocat marti scaderea cotatiei actiunilor companiei cu 1,6%, transmite Reuters potrivit…

- Vanzarile din piața chineza ale americanilor de la Ford au scazut cu 26,1% in 2019, al treilea an consecutiv de declin, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Constructorul american se confrunta cu un declin general al cererii pentru mașinile sale in China, a doua cea mai mare piața auto din…

- Un tribunal francez l-a condamnat, vineri, pe fostul director general al grupului francez de telefonie Orange, Didier Lombard, la o pedeapsa de un an de închisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de "hartuire morala" într-un dosar care are legatura cu valul de sinucideri de la France…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…