- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care castiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana daca va ajunge la putere, a declarat co-liderul sau Alice Weidel intr-un interviu publicat luni, relateaza…

- Politicieni din partidul german de extrema dreapta Alternative fur Deutschland (AfD, Alternativa pentru Germania), inclusiv un consilier personal al liderului sau, Alice Weidel, s-au intalnit cu activisti neonazisti si cu oameni de afaceri bogati pentru a discuta despre un „masterplan” pentru deportari…

- Un candidat al partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a castigat pentru prima data alegerile pentru primaria unui oras in Germania, relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Partidul de extrema-dreapta AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) din Romania este in creștere in popularitate și ar putea intra intr-o coaliție guvernamentala anul viitor, dupa alegerile parlamentare din țara. Romania, membra a Uniunii Europene, va organiza anul viitor alegeri locale, prezidențiale,…

- Yeremy Pino, 21 de ani, extrema lui Villarreal și a selecționatei Spaniei, a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior la genunchiul stang și va rata tot restul sezonului, inclusiv turneul final al Campionatului European din Germania. Luna trecuta, Yeremi Pino a implinit 21 de ani. E unul…

- Un parlamentar al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost arestat luni sub acuzatii care includ afisarea de simboluri totalitare interzise, dupa ce vecinii sai s-au plans ca au auzit adesea folosit salutul nazist „Sieg Heil”.