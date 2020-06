Un oraș din Vaslui a fost declarat de poliție zonă specială de siguranță publică din cauza clanurilor In zona s-au intors – de cand cu criza sanitara – sute de indivizi și in conflictele de strada rivalii au ajuns sa se impuște cu pistoale cu aer comprimat, iar oamenii sa fie loviți intenționat cu mașina. Ca sa controleze situația, pe strazi forțele de ordine inarmate patruleaza in numar mare. Cu o populație de peste 7 mii de oameni, orașul Murgeni din Vaslui sta pe un butoi de pulbere. Mai multe clanuri rivale – care se razboiesc de mai multa vreme – fac legea in zona și starnesc teroare. De cand aproape 300 de persoane din aceste grupari s-au intors acasa, din strainatate, din cauza crizei sanitare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Murgeni a fost declarat zona speciala de siguranta publica de catre conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in zona au avut loc mai multe conflicte.Potrivit IPJ Vaslui, s au suplimentat fortele de ordine care efectueaza patrulari in zona, avand in vedere ca exista riscul…

- Un oraș din județul Vaslui a fost declarat „zona speciala de siguranța publica”, din cauza violențelor intre clanurile interlope, a anunțat Antena3. Forțe importante de Poliție și Jandarmerie au fost...

- In orașul Murgeni au fost instituite masuri speciale de securitate, dupa ce acum cateva zile sute de persoane s-au batut in strada. Localitatea a fost declarata „zona speciala de siguranta publica” pentru 30 de zile, iar zeci de polițiști si jandarmi patruleaza in...

- Orasul Murgeni a fost declarat zona speciala de siguranta publica de catre conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in zona au avut loc o serie de conflicte intre unele clanuri de romi. Potrivit reprezentantilor institutiei, s-au suplimentat fortele de ordine care efectueaza patrulari…

- Numarul fortelor de ordine a fost suplimentat pentru a efectua patrulari in zona, pe motiv ca exista riscul ca violentele sa escaladeze. "Avand in vedere riscul criminogen, pe raza UAT Murgeni a fost constituita o zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentate efectivele de ordine…

- In orașul Murgeni au fost instituite masuri speciale de securitate, dupa ce acum cateva zile sute de persoane s-au batut in strada. Localitatea a fost declarata „zona speciala de siguranta publica” pentru 30 de zile, iar zeci de polițiști si jandarmi patruleaza in zona.

- UPDATE: Scandalul din Murgeni a luat amploare! Patru ambulanțe au ajuns azi noapte la spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, aducand patru barbați din aceeași familie de rromi, Murui, batuți, impușcați și calcați cu mașina, de catre cei din clanul Sandu, din Murgeni. Victimele sunt din clanul…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, care isi terminasera tura de serviciu, a acordat, vineri, primul ajutor unui barbat in varsta de aproximativ 70 de ani, gasit in stare de inconstienta, care fusese victima unui accident rutier, pe raza comunei…