Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Cehia lanseaza propria moneda, pentru a ajuta firmele locale, afectate de inchiderile in contextul pandemiei. Cum va funcționa metoda de plata ”corrent” Orasul Kijov din sud-estul Cehiei va lansa in curand propria sa moneda, denumita "corrent", in cadrul unui proiect…

- Propunerea de reducere a taxei de alimentatie publica pentru anul 2021, colectata de autoritatile locale, a fost aprobata de Consiliului Local si a fost facuta in contextul in care, din cauza pandemiei, multe firme din Sinaia au fost nevoite sa isi limiteze sau chiar si-au suspendat activitatea. …

- Iubitorii de cafea din Cehia ar putea sa treaca printr-o perioada dificila, dupa ce Guvernul de la Praga a interzis cafeaua la pachet, in dorinta de a contracara pandemia de coronavirus, transmite DPA.Decizia Guvernului i-a determinat pe cetatenii cehi sa isi exprime nemultumirea in comentariile postate…

- Dupa o saptamina cu mai putin de cinci mii de cazuri pe zi, guvernul Cehiei considera ca tendinta este incurajatoare si anunta relaxarea. De joi, 3 decembrie, se redeschid toate magazinele si restaurantele, saloanele de infrumusetare si muzeele, potrivit stiriletvr.ro. {{484473}}Toate, insa, trebuie…

- Dupa o saptamana cu mai puțin de cinci mii de cazuri pe zi, guvernul Cehiei considera ca tendința este incurajatoare și anunța relaxarea. De joi, 3 decembrie, se redeschid toate magazinele și restaurantele, saloanele de infrumusețare și muzeele.

- Primarul Soos Zoltan a anunțat ca lansat planul pentru transformarea cladirii Liceului de Chimie, unde se va amenaja un incubator de afaceri pentru firmele start-up locale. "Luni am discutat despre latura profesionala a acestui proces cu consilierul local si expertul IT, W. Szabo Peter. Nu este insa…

- Serviciile secrete din Cehia afirma ca spionii ruși și chinezi au reprezentat anul trecut o amenințare presanta pentru securitatea și interesele esențiale ale țarii, potrivit unui raport oficial publicat marți și citat de AFP.În raportul sau anual, Serviciul de informații privind securitatea…

- Misiunea umanitara este organizata in baza deciziei Comisiei Europene de a trimite echipamente medicale de terapie intensiva (ventilatoare) catre Cehia, in urma solicitarii de asistenta. Romania, fiind una dintre gestionarele capacitatii RescEU europene pentru rezerve medicale, va pune la dispozitie…