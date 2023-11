Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul NBA, Adam Silver, sustine ca in viitor este posibila integrarea unei echipe din Ciudad de Mexico in liga profesionista nord-americana de baschet, transmite EFE, potrivit Agerpres.In ultimii ani, Silver a evocat in diverse ocazii posibilitatea de a include in NBA o echipa din Mexic in cadrul…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a participat, vineri, 29 septembrie, la ceremonia militara de transfer a responsabilitatii de presedinte al Comitetului Intrunit al Sefilor de State Majore din Armata SUA de la generalul Mark A. Milley la generalul Charles Q. Brown, Jr., desfasurata…

- Aeronave F-16 Fighting Falcon ale USAFE, in misiune la Baza 86 Aeriana Borcea Un detașament al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa (USAFE), compus din aproximativ 100 de militari și patru aeronave F-16 Fighting Falcon, a sosit vineri, 22 septembrie, in Baza 86 aeriana „Locotenent…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent, marti, la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Miercuri, oficialul roman va sustine interventia nationala in acest format. Sesiunea actuala a Adunarii Generale are drept tema „Reconstruirea increderii si relansarea…

- Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este "Reconstruirea increderii si relansarea solidaritatii globale: accelerarea actiunii privind Agenda 2030 si Obiectivele sale de Dezvoltare Durabila in scopul pacii, prosperitatii, progresului si sustenabilitatii pentru toti", relateaza Agerpres.In…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca ar fi putut pune capat conflictului in doar cateva ore daca ar mai fi președinte al Statelor Unite. Aceasta afirmație a fost laudata de Vladimir Putin la un forum economic desfașurat recent in Rusia, iar Trump s-a…

- Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și Forumul de Afaceri I3M vor fi organizate in perioada 6-7 septembrie 2023, la București, Romania devenind astfel primul dintre statele Initiativei care gazduieste pentru a doua oara aceste evenimente, dupa edițiile desfașurate in 2018.Forumul de Afaceri…

- Cotațiile futures la grau au crescut dupa ce Rusia a atacat porturile Ucrainei pe Dunare , scrie agenția de știri americana Bloomberg . La bursa de cereale de la Chicago, acestea indicau miercuri cu 1,3 la suta mai mult dupa ce in precedentele trei sesiuni au scazut cu 6 %. Va amintim ca silozuri de…