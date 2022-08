Un oraş cât Paşcaniul se face în Copou. Propunere: două drumuri care să rezolve aglomeraţia din trafic Problema supraaglomerarii traficului in Copou, in contextul dezvoltarii zonei Aleii Mihail Sadoveanu, ar putea fi rezolvata cu 8 milioane euro. Cel putin asa sustine Marius Bodea, senator USR si pretendent la functia de primar in 2024. Potrivit parlamentarului, cu acesti bani pot fi reabilitati circa 6 km de drum care sa degrezeve traficul dinspre Agronomie spre Centru. In acest sens, Bodea propune doua artere de legatura. Zona Sadoveanu va avea mai multi locuitori decat Pascaniul In contextul dezvoltarilor imobiliare realizate si cele propuse in viitor, Bodea a estimat ieri un numar de pana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

