Un opozant al Kremlinului a fost condamnat la închisoare pentru „nesupunere faţă de forţele de ordine” Unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, a fost condamnat marti la 15 zile de detentie pentru „nesupunere fata de fortele de ordine”, a declarat pentru AFP avocatul sau Vadim Prohorov, potrivit Agerpres. „Tribunalul Hamovniceski din Moscova l-a condamnat pe Vladimir Kara-Murza la 15 zile de inchisoare, pedeapsa maxima, prevazuta in caz de nesupunere fata de politie”, a indicat el. Procesul-verbal intocmit la arestarea sa mentioneaza „un comportament inadecvat din partea lui Kara-Murza, care si-a schimbat directia, si-a accelerat mersul si a incercat sa fuga cand a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

