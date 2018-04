Un om de afaceri a luat-o la fuga, la iesirea de la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau-Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Județene…

- Caderile semnificative de pietre au afectat, duminica dimineata, circulatia pe Valea Oltului. Traficul rutier pe DN 7 Sibiu-Ramnicu Valcea s-a desfasurat, temporar, pe un fir alternativ, la kilometrul 217, ca urmare a faptului ca, din care au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, de pe versant…

- Rusia nu a intarziat cu replica dupa ce ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a comparat Cupa mondiala de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate de Adolf Hitler. ”Sincer, iti vine sa vomiti la gindul ca Putin este pe cale sa se autoglorifice in cadrul acestui…

- In ciuda faptului ca in ultimele zeci de ore s-a vehiculat ipoteza ca mai multi ministri ar fi vizati de o eventuala schimbare din actuala echipa guvernamentala, premierul asigura ca nici vorba de asa ceva. Aflata in Dambovita, Viorica Dancila a catalogat informatia drept “total neintemeiata”. “Va asigur…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a obtinut Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, miercuri, cu ocazia unei festivitati in care presedintelui COSR, Mihai Covaliu, i-a fost inmanata o diploma prin care Casa Regala continua traditia de colaborare cu forul olimpic…

- Stefan Moisei (26 de ani) este angajat ca programator la o firma din Targu Mures inca din 2013. Desi este nevazator, este licentiat in Informatica la Universitatea „Petru Maior” din acelasi oras, cu media de absolvire 9,23, si a reusit sa se impuna intr-un domeniu care atrage ca un magnet in ultimii…

- Simularea examenului național de bacalaureat a inceput luni. In judetul Dolj, simularea s-a desfașurat in 45 unitați de invațamant liceal. Din cei 5024 de elevi de clasa a XI-a inscrisi, s-au prezentat 3481. Un singur elev a fost eliminat, la ...

- Pompierii au fost alertati pentru a stinge un incendiu izbucnit, vineri, in incinta piatei agroalimentare “Aurel Vlaicu”, din Arad. Au fost flacari insemnate, dar si un nor urias de fum, vizibil de la o distanta insemnata. Din fericire, oamenii din piata – comercianti si cumparatori deopotriva – au…