- Momente cumplite, luni, la Timisoara. Sirenele antiaeriene ar fi trebuit sa sune in tot orasul pentru a marca 32 de ani de la momentul in care Timisoara a devenit primul oras liber de comunism, insa sirena din Piata Victoriei nu s-a auzit deloc. Mai multi revolutionari adunati in balconul Operei, un…

- Doi șoferi s-au luat la bataie, joi dimineața, pe o strada din Iași, și nu s-au lasat pana nu s-au șifonat puțin pe asfalt, printre mașinile ramase blocate in trafic, informeaza Observatornews . Cei doi barbați s-au lovit reciproc cu pumni și picioare și au cazut pe șosea, incleștați. La un moment…

- Noaptea trecuta un timișorean de 38 de ani a fost prins de polițiștii din Targu-Jiu in timp ce incerca sa sparga un magazin. N-a apucat sa fure nimic, dar nu va scapa de aripa grea a legii. Hoțul din Timișoara s-a ales cu dosar penal pentru tentativa la infracțiunea de furt calificat. Articolul Timișorean…

- Doi polițiști din Cluj a fost reținuți, dupa ce au batut și mituit un om al strazii. Traian Julean și Florin Cioban au filmat intreaga scena, iar acum sunt acuzați de vatamare grava și purtare abuziva. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Reprezentații Poliției Locale Cluj susțin ca au fost sesizați…

- Problema caldurii din Timisoara a fost rezolvata partial, pentru o saptamana. Primarul Dominic Fritz a anuntat incheierea unui contract de gaz care asigura caldura pentru o saptamana, in regim de avarie.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat noile restrictii, care vor intra in vigoare, incepand de luni. Astfel, masca va fi obligatorie in intreaga tara; la anumite activitati din timpul zilei accesul va fi permis doar pe baza certificatului verde; noaptea vor putea circula doar persoanele vaccinate. Astfel…