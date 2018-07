Un proaspat absolvent al Academiei Fortelor Terestre de la Sibiu si-a cerut iubita in casatorie, vineri, in fata ministrului Mihai Fifor. Sublocotenentul Ion Stefanoaia a ingenunchiat in fata iubitei, in aplauzele colegilor. Roxana a spus „da”, iar ministrul i-a transmis ca a avut curaj.