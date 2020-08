Un oficial qatarez încearcă să calmeze relaţiile tensionate dintre Hamas şi Israel Emisarul qatarez pentru Fasia Gaza Mohammed el-Emadi a ajuns in enclava palestiniana marti seara cu un ajutor financiar si o propunere de calmare a situatiei generate de confruntarile recente dintre miscarea islamista Hamas si Israel, transmite AFP.



Potrivit unor surse apropiate lui Mohammed el-Emadi, acesta a venit in Fasia Gaza cu un ajutor de 30 de milioane de dolari pentru teritoriul palestinian unde traiesc doua milioane de locuitori, dintre care jumatate sub pragul saraciei. Oficialul qatarez urma sa se intalneasca in noaptea de marti spre miercuri cu conducerea locala a Hamasului.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

