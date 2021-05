Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), a purtat discuții apasate, in ultimele zile, cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Subiectul, conflictul cu Palestina și incetarea de urgența a razboiului. Sunt deja 10 zile de cand israelienii lupta cu gruparea Hamas, iar un bilanț provizoriu…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a îndemnat miercuri pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, sa detensioneze conflictul din Gaza și sa avanseze pe calea catre încetarea focului, a spus o purtatoare de cuvânt a Casei Albe, relateaza Reuters.A patra discuție telefonica într-o…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a declarat luni seara ca il va suna din nou pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru a discuta despre conflictul cu grupurile islamiste din Fasia Gaza. "Voi vorbi cu premierul israelian peste circa o ora (...)", a declarat Joseph Biden,…

- O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana…

- Bratul armat al Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia Tel Aviv, marți seara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. De luni seara si inainte de atacul in directia Tel Aviv de marți seara, aproximativ 480 de rachete au fost lansate, in total, de diferite grupuri palestiniene din Fasia Gaza…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…

- Presedintele american Joe Biden, care l-a descris miercuri pe omologul sau rus Vladimir Putin drept un ''ucigas'', se va intalni cu acesta din urma ''la momentul potrivit'', a transmis vineri Casa Alba, potrivit Reuters. Joe Biden ''nu va da inapoi'' si…