Un oficial din Turcia cere reintroducerea pedepsei cu moartea. Faptele pentru care vrea aplicarea pedepsei capitale

Pedeapsa capitala a fost folosita ultima oara in Turcia in 1984. Parlamentul de la Ankara a adoptat un parchet de reforme in 2002, care a inclus si abolirea pedepsei cu moartea.

In 2004, Turcia a eliminat pedeapsa cu moartea din Codul Penal, in contextul incercarilor statului turc de a intra in Uniunea Europeana, noteaza agentia DPA, citata de Agerpres.

Presedintele Parlamentului turc a reinitiat dezbaterea, afirmand ca pedeapsa cu moartea ar trebui restrictionata la crima si la agresiuni sexuale asupra copiilor, transmite agentia nationala de presa Anadolu.

Mustafa Sentop,…