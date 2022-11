Un reprezentant (oficial) al ambasadei Rusiei la Chisinau a fost declarat persona non grata si va trebui sa paraseasca teritoriul republicii, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova (MAEIE), dupa ce in dimineata zilei de luni o racheta ruseasca a cazut in apropiere de un sat din nordul republicii. Decizia MAEIE a fost comunicata in dupa-amiaza zilei de 31 octombrie ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, in timpul convocarii acestuia la sediul ministerului. MAEIE a subliniat in fata ambasadorului rus ca atacurile…