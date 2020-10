Un număr record de spectatori s-au înscris pentru finala Mondialului de LoL De cand a venit confirmarea oficiala ca finala Mondialului de LoL se va disputa cu spectatori, fanii chinezi au facut tot posibilul sa obțina bilete la eveniment. Din cauza pandemiei și a masurilor de securitate dure, doar un numar foarte limitat de fani, puțin peste 6000 de fani vor putea fi prezenți in arena. Asta nu i-a impiedicat pe fanii chinezi sa trimita un numar record de cererei, peste 2 milioane. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.343 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti…

- Liberalul Claudiu Buciu nu a obtinut numai functia de primar, ci si un numar record de consilieri. Liberalii au reusit sa obtina nu mai putin de 11 mandate astfel ca lugojenii i-au acordat credit maxim lui Buciu pentru a-si putea face exact ce si-a propus in cei patru ani. In aceste conditii, Buciu…

- Un numar record de doua milioane de cazuri de COVID-19 a fost inregistrat saptamana trecuta, insa numarul deceselor a scazut cu 10%, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. Cu exceptia Africii, numarul cazurilor a crescut in toate regiunile in intervalul 14-20…

- Bilantul total al contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 5,12 milioane, potrivit Guvernului indian. Autoritatile au inregistrat, de asemenea, 1.132 de morti din cauza covid-19, iar bilantul total al deceselor a crescut la 83.198. Cel putin 1.000 de morti au fost inrtegistrate zilnic…

- O noua ediție a Ligii a 3-a pornește in weel-end la drum, adaptata condițiilor existente in acest moment in Romania, cu un sistem competițional inedit și cu un numar record de echipe – 100, imparțite in zece serii de cate zece echipe. La startul noului sezon se afla și doua echipe buzoiene. Metalului…

- Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți...

- Coreea de Sud a inasprit, sambata, restrictiile la Seul si in imprejurimi, dupa ce s-a inregistrat cea mai mare cifra de contaminari din ultimele cinci luni, noteaza news.ro.Noile masuri de distantare fizica vizeaza si domeniul sportului profesionist, meciurile urmand sa aiba loc fara spectatori,…

- Duminica au fost confirmate 202 noi cazuri si un deces, in Grecia. Este cel mai mare numar inregistrat de la inceputul pandemiei. Pana acum, 212 oameni au murit din cauza COVID-19 in statul elen.Efectele deschiderii granitelor incep sa se vada in Grecia, potrivit mediafax.ro. Citește…