- Un incident neobișnuit s-a intamplat la Chișinau. Luni dimineața, autoritițile au fost alertate de o persoana ca in apartamentul vecin se petrec lucruri ieșite din comun. Toata noaptea din apartamentul cu pricina s-au auzit țipete. Au mai fost scandaluri in acel apartament, dar de data asta ceva a umplut…

- O femeie și baiețelul ei de trei ani au fost atacați de o girafa. Gestul incredibil facut de parinții puștiului care se zbate intre viața și moarte. Un incident incredibil a avut loc ieri in orașul Hoedspruit, din provincia Limpopo, din Africa de Sud. O femeie, doctor Katty Williams și fiul ei Finn,…

- Au profitat de faptul ca sufera de afectiuni psihice si i-au oferit mancare pentru a intretine relatii intime cu ea. In varsta de 37 de ani, tanara din satul Puscasi din judetul Vaslui a ajuns, din nou, in atentia autoritatilor dupa ce, in urma cu o saptamana, a nascut o fetita langa o fantana din sat.…

- Dispariția reginei muzicii soul a intristat milioane de fani din intreaga lume. Aretha Franklin a lasat in urma o moștenire muzicala fara egal și o viața presarata cu momente tensionate.

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii.

- Primii doi dintre cei patru copii extrasi din sectiunea inundata, periculoasa, a unei pesteri din Thailanda, au iesit deja la suprafata si au fost transportati la un spital din apropiere, a anuntat duminica Ministerul Apararii din aceasta tara

- Cel putin zece cutii cu alimente, apa si harti au fost coborate, vineri, intr-o pestera din nordul Thailandei unde 12 membri ai unei echipe de fotbal pentru copii si antrenorul lor sunt blocati de o saptamana, au anuntat autoritatile, citate de DPA si Reuters. In fiecare dintre aceste obiecte, numite…

- O ploaie torentiala(cca 70 litri/mp), ce a cazut, joi, 21 iunie a.c., incepand cu ora 12.00, a facut ca raul Luncavat sa se revarse iar torenții sa angreneze aluviuni atat pe DJ 665 Horezu-Polovragi cat și in curțile locuințelor. “Din primele estimari, pe care le-am realizat pe teren, impreuna cu primarul…