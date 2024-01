Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de precipitatii moderate cantitativ, valabila pentru majoritatea zonelor tarii. La munte si in Moldova se va depune strat de zapada. In celelalte regiuni vor predomina ploile, apoi vor fi precipitații mixte și izolat se va depune polei.

- Vremea a facut prapad in ultimul weekend de toamna. Au fost emise coduri roșii in mai multe judete, unde peste 150.000 de case au ramas fara curent electric. 17 tronsoane de drumuri naționale au fost inchise, iar zeci de mașini au ramas blocate in nameți. Cele mai puternice rafalele au ajuns la 140…

- In noaptea de sambata spre duminica va fi lapovița și ninsoare in Capitala și se va depune un strat de zapada, iar vremea se va raci accenuat, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de ANM.De sambata de la ora 10.00 pana duminica la ora 8.00, vremea in Capitala se va raci accentuat.…

- Este foarte probabil sa avem un strat de zapada destul de consistent in zona montana in perioada minivacanței de 1 Decembrie, anunța ANM.Intebata despre condițiile meteo din minivacanța determinata de Sarbatoarea Sfantului Andrei și Ziua Naționala a Romaniei, Florinela Georgescu a declarat: „Este…

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…

- Meteorlogii au emis un cod galben și un cod portocaliu de ninsoare in Romania! Momentul mult așteptat a sosit pentru iubitorii de iarna! Urmeaza ninsori și viscol in mai multe județe din Romania, iar stratul de zapada se va depune pe strazi. Iata unde va ninge in cateva ore.

- Iarna ar putea veni in weekend și in zonele joase de relief, nu doar la munte. Un ciclon va ajunge in bazinul vestic al Marii Negre, iar o masa de aer rece va patrunde in Romania dinspre est. Meteorologii anunța ca se face tot mai frig și nu este exclus sa cada primii fulgi la campie.

- Vremea se racește brusc și puternic in Romania! Temperaturile scad, iar in unele zone se anunța lapovița și ninsoare.Vremea se va raci, incepand de miercuri, 8 noiembrie. In jumatatea nordica a țarii, iar local și in sud, racirea va fi insoțita de ploi slabe sau moderate, iar in zonele inalte de munte…