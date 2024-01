Un nou truc pentru evitarea radarelor auto se răspândeşte în toată Europa. Vezi ce riscă şoferii care sunt prinşi Direcția Generala de Trafic (DGT) din Spania monitorizeaza deja o noua manevra folosita de soferi pentru a evita sa fie surprinsi cu aparatele radar, descrisa intr-un video aparent provenit din Italia. Tehnica este cu siguranța foarte greu de identificat de catre poliție, deoarece necesita o examinare detaliata foarte de aproape a placuțele de inmatriculare. Practic, șoferii au autocolante in forma numerelor și literelor de pe placuța de inmatriculare, exact de aceeași dimensiune, și lipesc peste numere un autocolant care este insesizabil daca nu este examinat minuțios. Deși autocolantul de pe… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

