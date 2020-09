Un nou trend: Compania aviatică Qantas oferă un zbor de șapte ore către nicăieri Înainte de pandemie, mulți dintre noi priveam zborul pur și simplu ca o metoda de a ajunge de la o destinație la alta cât mai repede posibil. Dar, pe masura ce interdicțiile de calatorie și granițele închise ne-au limitat deplasarea și ne-au ținut în case, unii calatori au visat nu doar la destinațiile preferate, ci și la experiența de zbor în sine. Acolo intervin &"zboruri catre nicaieri&" - calatorii aeriene care au loc doar în scopul calatoriei, nu al destinației, potrivit CNN.



Compania aeriana australiana Qantas a anunțat recent planuri pentru un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acolo intervin „zboruri catre nicaieri" - calatorii aeriene care au loc doar in scopul calatoriei, nu al destinatiei, potrivit CNN. Compania aeriana australiana Qantas a anuntat recent planuri pentru un zbor pitoresc de sapte ore care va efectua o bucla uriasa in Queensland si Gold Coast, New South…

- Compania aeriana Qantas a vandut joi, in numai 10 minute, toate locurile pentru un „zbor catre nicaieri”, care va avea loc pe 10 octombrie. Pasagerii cursei vor survola principalele atractii turistice ale Australiei și vor reveni pe aeroportul de unde au decolat. „Zborul catre nicaieri” este o modalitate…

- Compania aeriana australiana Qantas a reusit sa vanda astazi, in numai zece minute, toate locurile pentru un „zbor catre nicaieri“, anunta agerpres , citand EFE. Zborul, care va avea loc pe 10 octombrie, cuprinde un tur al principalelor atractii turistice ale Australiei. Aceasta este o modalitate prin…

- Compania aeriana Qantas a vandut, joi, in numai 10 minute, toate biletele pentru un ''zbor catre nicaieri'', care, pe 10 octombrie, va survola cateva dintre principalele atractii turistice ale Australiei. Demersul reprezinta un raspuns fața de restricțiile impuse de autoritați pe rutele interne și internaționale…

- Compania aeriana Qantas a vandut joi in numai 10 minute toate locurile pentru un ''zbor catre nicaieri'', care pe 10 octombrie va survola unele dintre principalele atractii turistice ale Australiei, o modalitate prin care aceasta companie incearca sa compenseze din pierderea veniturilor…

- Grupul chinez Huawei, care se afla in centrul unui imens scandal dintre Washington și Beijing, susține ca anual 200 de milioane de euro intra in economia Romaniei datorita producatorului de echipamente de telecomunicații.Concomitent, Huawei ar contribui direct și indirect cu 2.200 de locuri de munca.…

- O insula caștigata la poker a fost pusa in vanzare pentru 17 milioane de dolari. Acesta este situata in Marea Bariera de Corali, la doar 14 kilometri distanța de coasta Queensland din Australia.

- Atleta Daniela Stanciu s-a calificat in premiera la o ediție a Jocurilor Olimpice, dupa ce in vara lui 2019 a realizat baremul pentru Tokyo. Sportiva antrenata de Oana Pantelimon, medaliata cu bronz la saritura in inalțime la Jocurile Olimpice de la Sydney, a sarit 1.96 m din a doua incercare, in cadrul…