- Joi, 11 ianuarie, susținatorii partidului Lege și Justiție (PiS) s-au adunat in fața cladirii Seimului (camera inferioara a parlamentului polonez) in legatura cu „Protestul polonezilor liberi”. Participanții au umplut strada Wiejska. Mulți au cu ei steaguri albe și roșii, unii au adus pancarte cu sloganul…

- Mulți dintre noi am banuit uneori ca smartphone-ul ne asculta conversațiile, mai ales atunci cand vorbim despre un lucru, iar apoi suntem invadați cu reclame sau anunțuri legate de obiectul respectiv. Insa cat adevar exista in aceasta banuiala?

- LIVE VIDEO | Marș de solidaritate cu statul Israel, la Alba Iulia: Participanții se deplaseaza de la Prefectura Alba la Sinagoga din oraș LIVE VIDEO | Marș de solidaritate cu statul Israel, la Alba Iulia: Participanții se deplaseaza de la Prefectura Alba la Sinagoga din oraș Astazi, 16 decembrie, in…

- Presedintele panamez Laurentino Cortizo, a promis marti un proces 'sigur si ordonat' de inchidere a celei mai mari mine de cupru din America Centrala, la putin timp dupa ce Curtea Suprema a declarat 'neconstitutional' contractul de concesiune incheiat cu compania miniera canadiana First Quantum Minerals…

- Asociația Intreprinzatorilor Maramureș, in parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, aduce in atenția comunitații de afaceri un eveniment de marca, menit sa ofere claritate in fața schimbarilor legislative și fiscale. Evenimentul este conceput pentru a oferi participanților…

- Șoferii care vor sa circule doar pe autostrada in jurul Capitalei mai au de așteptat. Traficul va fi deschis, anul acesta, doar pe doua dintre cele trei loturi ale autostrazii A0, și nici pe acestea intergral.

- Funcționarea semafoarelor din intersecția Bd. Eroilor cu str. Exercițiu, intrerupta – luni, 6 noiembrie! Lucrarile de mentenanța desfașurate de catre CEZ, luni, 6 noiembrie 2023, impun intreruperea alimentarii cu energie electrica și, implicit, a funcționarii semafoarelor, in intersecția Bulevardului…

- Primaria Municipiului Bacau a semnat un contract pentru reabilitarea și modernizarea Strazii Cireșoaia. Strada, care in prezent nu dispune de sistematizare verticala și are o imbracaminte rutiera din balast, va fi supusa unor transformari majore pentru a imbunatați viața a peste 140 de gospodarii și…