Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru mijlocul de transport pe care il conducea. In data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 09.30, s-a…

- Locuitorii din stanga Nistrului vor putea in continuare traversa frontiera moldo-ucraineana cu mașini cu numere transnistrene. Autoritațile de la Chișinau și Kiev au convenit sa amane aplicarea interdicției, care urma sa intre in vigoare in 15 ianuarie.

- Incidentul s-a produs marti la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, iar celor doi cetațeni bulgari li s-a interzis accesul in tara și au fost predati politistilor din Bulgaria, relateaza Mediafax.Dupa ce politistii de frontiera romani le-au verificat documentele si au constatat ca sunt falsificate,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat doi cetațeni bulgari care au incercat sa intre in tara cu teste negative pentru infectia cu COVID-19, pentru a nu le fi aplicate masurile de sanatate publica, avand in vedere ca Bulgaria se afla pe lista statelor…

- Primii opt migranți au fost gasiți joi, ascunși intr-un TIR care transporta deșeuri de aluminiu in Ungaria. Șoferul este un roman de 35 de ani. In cadrul verificarilor, polițiștii de frontiera au stabilit ca cei opt sunt cetațeni din Afganistan, tineri cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani.Vineri…

- Primii opt migranți au fost gasiți joi, ascunși intr-un TIR care transporta deșeuri de aluminiu in Ungaria. Șoferul este un roman de 35 de ani. In cadrul verificarilor, polițiștii de frontiera au stabilit ca cei opt sunt cetațeni din Afganistan, tineri cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani.Vineri…

- Cetatenii moldoveni din stanga Nistrului vor putea participa la turul doi al alegerilor prezidentiale. Potrivit unei decizii a asa-ziselor autoritati de la Tiraspol, persoanele care vor reveni in regiunea transnistreana in data de 15 noiembrie vor trebui sa prezinte stampila din

- Moldovenii care locuiesc in stanga Nistrului vor trebuie sa prezinte confirmarea ca au participat la vot in data de 1 noiembrie 2020. Necesitatea acestei proceduri e invocata ca masura de precauție impotriva Covid-19 și inseamna prezentarea la punctul vamal a pașaportului moldovenesc cu ștampila „Votat”.