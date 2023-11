Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a cincea a Ligii 1, echipa feminina de fotbal a Farului Constanta a obtinut un nou succes important in sezon, 2 1 chiar pe terenul vicecampioanei Politehnica Timisoara.O partida in care fetele noastre si au impus superioritatea desi ce au fost conduse inca din min.6, dupa un penalty usor acordat.…

- Politehnica Timisoara s-a descatusat azi pe „Electrica”, in runda a 6-a a Ligii 3, pe spinarea mai modestei ACB Ineu. A fost 6-1 (3-1) pentru alb-violeti, care au parut ca pot puncta la aproape fiecare faza. Atat „principalul” Paul Codrea, cat si conducatorul Fane Pantilimon au fost mai relaxati pe…

- Romania – Germania LIVE VIDEO, ora 15:00, exclusiv in AntenaPLAY, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa. Romania vrea sa isi ia revansa dupa finala din 2021, pierduta la Cluj. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman sunt hotarate sa isi ia revansa dupa infrangerea din finala din…

- Politehnica Timisoara a remizat azi in runda a 4-a a Ligii 3 in ceea ce poate fi derby-ul Seriei 8, cu FC Bihor, nume de care sunt legate multe dueluri la nivel superior. A fost 1-1 dupa un meci plin de evenimente, multe neplacute pentru gazde, care au suferit noi accidentari. Murariu si Curescu au…

- Un copac ornamental din Parcul Teilor, cu fructe „ca o minge de tenis”, a starnit curiozitatea turdenilor pe rețelele de socializare. „In parcul Teilor,exisa un copac ornamental, care face asemenea fructe(seminte) si care seamana ca niste mingi de tenis de camp. Stiti careva cum se numeste acel copac(pom)…

- Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 3. Duelul cu Phoenix Buzias va fi insa ultimul pentru fostul international U19 Denis Radu in tricoul alb-violetilor. Anuntul a fost facut de managerul general Costel Pantilimon, care a spus ca fundasul dreapta va merge sub forma de imprumut cu optiune…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din satul Reteag, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Nasaud, este cautat de autoritați in județul Cluj, dupa ce a plecat voluntar in Dej la niște prieteni și nu s-a mai intors acasa. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au fost sesizați de catre o femeie,…

- Vineri, Federația Romana de Fotbal a stabilit programul ediției de campionat 2023-2024 a Ligii a III-a ce va debuta pe 26 august. Repartizate in Seria 1 a campionatului, cele trei divizionare C ale Bacaului vor incepe campionatul astfel: Aerostar și FC Bacau acasa, intalnind pe CSM Vaslui, respectiv…