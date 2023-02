Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa pregateasc 30.000 de soldați ucraineni, dublu fața de obiectivul inițial, cu scopul de a ajuta Kievul sa faca fața invaziei ruse, a anunțat, miercuri, un responsabil european. Cei 27 au pus la punct anul trecut, in luna noiembrie, un program vizand pregatirea inițial a 15.000…

- O alarma aeriana a fost declanșata joi dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, fiind semnalat un posibil un atac masiv cu rachete. Conform Natalia Gumenyuk, purtatoarea de cuvant a comandamentului operațional „Sud”, in dimineața zilei de 26 ianuarie a fost anunțata o alarma aeriana pe teritoriul tuturor…

- Ministrul adjunct al dezvoltarii comunitaților, teritoriilor și infrastructurii, Vasyl Lozynsky, a fost arestat dupa ce ar fi primit 400.000 de dolari șpaga pentru a facilita achiziția de generatoare electrice la preț. Conform reprezentanților Biroului Național Anticorupție din Ucraina (foto), Lozinski…

- Rusia si Ucraina au facut schimb de prizonieri de razboi, cu putin timp inainte de trecerea intr-un nou an, transmite dpa. Seful biroului prezidential de la Kiev, Andrii Iermak, a precizat intr-un comunicat distribuit pe Telegram ca 140 de soldati s-au intors acasa. Agentia de stiri rusa TASS a transmis…

- Șeful biroului prezidențial ucrainean, Andriy Yermak, a declarat ca Ucraina a obținut eliberarea a 64 de militari ucraineni și a unui cetațean american, in cadrul celui mai recent schimb de prizonieri cu forțele rusești, relateaza The Guardian , citat de G4Media. Americanul a fost numit Suedi Murekezi,…

- Rusia si Ucraina au facut joi un nou schimb de prizionieri, fiecare parte eliberand cate 50 de soldati, informeaza News.ro. Andrii Iermak – seful Biroului presedintelui ucrainean – si Denis Pusilin – seful autoproclamatei Republici Populare Donetk – au confirmat ca 50 de soldati de fiecare parte au…

- Patruzeci si cinci de soldati ucraineni au fost eliberati in cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia, iar trupurile a doi soldati ucraineni ucisi au fost, de asemenea, repatriate, a declarat seful biroului prezidential ucrainean, relateaza Reuters. Oficialul, Andriy Yermak, nu a oferit detalii despre…

- Forțele armate ale Ucrainei pot elibera teritoriile capturate de Rusia dupa 23 februarie pana la sfarșitul acestui an, iar pana in vara lui 2023, militarii Kievului vor scoate de mainile rușilor și Crimeea. Aceasta este opinia fostului comandant al US Army din Europa, generalul Ben Hodges. Generalul…