Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani si doua femei de 35, respectiv 47 de ani din orasul Murgeni, au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce au facut scandal si au agresat un politist si un politist local. Potrivit unui comunicat de presa…

- Doi polițiști din orașul Murgeni, județul Vaslui, au fost atacați de doua femei, acestea din urma atacandu-i cu pietre și lovindu-i cu poșetele pe care le aveau in dotare. Agenții s-au ales cu rani, dar și cu deminitatea șifonata. In cazul lor a fost deschis un dosar penal.

- Un numar de 535 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 215.320 lei, au fost aplicate de politisti in numai patru ore, in urma unei actiuni pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, desfasurata pe raza judetului Galati, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Zece barbati au fost retinuti in urma unui scandal care a avut loc, miercuri, in orasul Mizil si in timpul caruia au fost folosite obiecte contondente, dar si o arma neletala, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, doua grupuri de persoane au avut un…

- Zece barbati au fost retinuti in urma unui scandal care a avut loc, miercuri, in orasul Mizil si in timpul caruia au fost folosite obiecte contondente, dar si o arma neletala, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, doua grupuri…

- Doua persoane au decedat, sambata seara, pe DN 23, la Maicanesti, in urma coliziunii dintre un autoturism si un tractor, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii Serviciului Rutier intervin la un accident sesizat prin apel 112, in afara localitatii Maicanesti, spre Olaneasca.…

- Urmare a evenimentului privind scandalul produs in zona Pieței Agroalimentare din municipiul Toplița, la data de 20 iunie a.c., in care au fost implicate mai multe persoane, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita face urmatoarele precizari: „In urma documentarii cauzei, prin administrarea…